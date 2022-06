Sognando Dark Souls 4: scenari iperrealistici nel video fan made su Unreal Engine 5

Non pago del clamore mediatico suscitato dalla sua versione di Fallout 5 su Unreal Engine 5, il noto youtuber Enfant Terrible ha realizzato una nuova tech demo del motore grafico di Epic Games ispirata, questa volta, alla saga soulslike di Dark Souls e al mai annunciato quarto capitolo.

Il nuovo progetto firmato dall'ormai celebre creatore di contenuti immagina un ipotetico Dark Souls 4 con grafica mossa dalla nuova iterazione dell'engine multipiattaforma di Epic. Anche stavolta, lo youtuber sfrutta a proprio vantaggio la tecnologia Lumen di Unreal Engine 5 e tutti i middleware più evoluti del motore grafico per generare degli scenari coerenti con lo stile artistico della trilogia soulslike di FromSoftware.

Grazie all'utilizzo dei tanti modelli poligonali e strumenti creativi scaricabili dal Marketplace interno di UE5 (sia gratuiti che a pagamento), per lo sviluppatore amatoriale non sembrano esserci state particolari difficoltà nel plasmare scenari come dungeon, enormi foreste e valli imperlate di rovine. A questi, si aggiungono poi dei possenti giganti e numerosi effetti particellari e volumetrici che contribuiscono a rendere ancor più immersivo il trailer in-engine confezionato dal creatore di contenuti per mostrare le enormi potenzialità di Unreal Engine 5.

Qualora ve li foste persi, qui trovate gli altri video pubblicati da Enfant Terrible con la versione fan made di Starfield su Unreal Engine 5 e la riedizione UE5 di The Last of Us, sullo sfondo delle tante indiscrezioni sullo sviluppo del Remake di TLOU da parte di Naughty Dog o di altre realtà interne ai PlayStation Studios.