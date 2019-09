Sognando Dragon's Dogma 2: per Capcom continua ad essere 'un importante franchise'

L'uomo a capo del team di sviluppo di Devil May Cry 5 e papà della serie di Dragon's Dogma, Hideaki Itsuno, è tornato a parlare della sua indimenticabile serie action ruolistica per confermare la volontà di Capcom di tenere in vita il franchise.

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di IGN.com, il vulcanico autore e sviluppatore giapponese ha voluto rassicurare i fan dell'Arisen del fatto che Capcom continua a "ritenere che Dragon's Dogma sia un franchise molto importante. Ma davvero, non c'è altro che posso dire al riguardo in questo momento".

La conferma della centralità della proprietà intellettuale di Dragon's Dogma nei piani a medio-lungo termine di Capcom, e l'oggettivo imbarazzo manifestato dallo stesso Itsuno nell'evitare in maniera sbrigativa ogni approfondimento di sorta, non fanno che alimentare le speranze di chi ritiene che i lavori su Dragon's Dogma 2 siano già partiti, seppur solo nella loro fase progettuale del concept che precede lo sviluppo vero e proprio su PC e, presumibilmente, PS5 e Xbox Scarlett.

Lo stesso produttore di Devil May Cry V, d'altronde, ha più volte ribadito che non vede l'ora di lavorare a Dragon's Dogma 2, aggiungendo altresì di essere impegnato su DMC5 e che la decisione finale, come possiamo facilmente intuire, spetta solo ed esclusivamente ai vertici di Capcom.