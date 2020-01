Sognando Elden Ring: i fan di action soulslike immaginano dieci finti scontri con i boss

Gli appassionati di Dark Souls e di videogiochi action soulslike hanno provato a immaginare le tipologie di boss con cui avremo modo di confrontarci esplorando la dimensione fantasy di Elden Ring, il kolossal ruolistico in sviluppo presso From Software con il contributo di George R.R. Martin.

L'esperimento compiuto dalla community ha coinvolto tantissimi fan su forum come Reddit e ResetEra, dando così modo allo youtuber VaatiVidya di confezionare un interessante video di approfondimento che si focalizza su dieci finti boss che, a loro giudizio, non sfigurerebbero affatto nel pantheon di nemici e creature maggiori di Elden Ring.

La metodica ricerca condotta dagli appassionati ha seguito delle precise direttive, sintetizzate dallo youtuber con uno schema che accompagna la descrizione dei singoli boss ipotizzati dalla community. Lo schema in questione si basa su di un giudizio numerico da 1 a 10 per fattori come le capacità tecniche dei boss, la loro originalità, la compatibilità con il contesto narrativo e artistico basato sul folklore e il simbolismo celtico, il ventaglio di abilità e gli eventuali riferimenti diretti a Elden Ring, pur con tutti i limiti del caso rappresentati dall'impossibilità di attingere a scene di gameplay propriamente dette.

Per chi fosse interessato, vi rimandiamo infine al nostro video con le novità sul gioco di From Software e George Martin nell'attesa di ammirarne il primo filmato ingame e di scoprirne la finestra di lancio indicativa su PC, PS4, Xbox One e, perchè no, PS5 e Xbox Series X.