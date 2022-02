Sognando Elden Ring su Unreal Engine 5: designer di Rockstar immagina un soulslike nextgen

Dalle pagine del suo profilo ArtStation personale, l'Environment Artist di Rockstar Jonathon Gregory Bick condivide i frutti dei suoi esperimenti su Unreal Engine 5: le immagini condivise dal designer di Rockstar mostrano le evocative ambientazioni di un ipotetico soulslike con grafica iperrealistica.

Le immagini mostrate, è bene ribadirlo, non provengono da alcun videogioco in via di sviluppo o tantomeno da una IP Rockstar non ancora svelata, ma sono delle "semplici" rappresentazioni artistiche di un concept ideato dallo stesso Bick per studiare gli evoluti strumenti integrati nell'editor di Unreal Engine 5 attualmente in Early Access.

Gli scatti in questione ritraggono un mondo medievaleggiante infestato da una qualche forza demoniaca che ha spinto la popolazione a lasciare castelli, villaggi e campagne prima di essere colpiti da questa maledizione.

L'eroe immortalato negli scatti in-engine del soulslike ipotizzato dall'artista di Rockstar Games è perciò il classico dei cavalieri solitari costretto a intraprendere un lungo viaggio per ristabilire l'ordine nel caos generato da questa misteriosa forza malefica: scorrendo le immagini vediamo alternarsi i biomi più variegati e, con essi, gli eterogenei stili architettonici adottati dai rispettivi abitanti. I rimandi agli eroi e agli scenari dell'Interregno di Elden Ring sono davvero tanti, come pure al setting di opere ruolistiche come Dragon Age: per rimanere in tema, qui trovate la ricostruzione su Unreal Engine 5 di Dragon Age Inquisition con Lumen e Nanite.