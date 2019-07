Sognando Fable 4: artista di CyberConnect2 lo immagina in Unreal Engine 4! Ecco il video

Nel periodo precedente all'edizione 2019 dell'E3, si sono rincorse diverse voci di corridoio che volevano come ormai imminente un annuncio di Fable 4, nuovo capitolo della saga.

Purtroppo, durante la fiera losangelina non è giunta alcuna conferma in merito da parte di Microsoft ed i videgiocatori in attesa del ritorno del brand non hanno avuto modo di festeggiarne il ritorno. Nei giorni che hanno seguito l'E3 Phil Spencer ha in prima persona commentato i rumor su Fable 4, senza tuttavia sbilanciarsi eccessivamente.

In attesa di scoprire se qualcosa sta effettivamente bollendo in pentola e se le vicende del mondo di Fable sono effettivamente destinate a tornare ad intrattenere i fan, uno sviluppatore ci offre un'interessante occasione per provare a sognare un futuro Fable 4. Si tratta di Moses Saintfleur, 3D Artist presso gli studi di CyberConnect2 Montreal. Quest'ultimo ha infatti immaginato e ricreato una possibile ambientazione del gioco creata tramite Unreal Engine 4. Il risultato è sicuramente interessante e potete ammirarlo nel video che trovate direttamente in apertura a questa news. Al suo interno viene mostrato anche il processo di creazione del livello, con il risultato finale visibile a partire dal minuto 8:40 circa. Cosa ve ne pare della creazione del 3D Artist di CyberConnect2?