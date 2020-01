Sognando Fable 4: un fan ricrea su Unreal Engine 4 un'ambientazione del primo capitolo

Dalle pagine del suo profilo YouTube, il programmatore e designer indipendente Marton Nyiri ha mostrato il primo video della sua ricostruzione fan made di Fable realizzata utilizzando l'Unreal Engine 4.

I risultati raggiunti da Marton sono davvero incredibili, quasi ai limiti del fotorealismo come possiamo intuire ammirando il filmato in 4K o anche solo nella sua versione Full-HD. L'ambientazione scelta dallo youtuber è la Cappella di Skorm, uno degli scenari più caratteristici e suggestivi di Fable The Lost Chapters: l'autore si è servito del motore grafico di Epic Games per reimmaginare l'intera mappa con architetture, elementi naturali e luci realistiche.

Nyiri è però solo l'ultimo di una lunga lista di sviluppatori che hanno deciso di celebrare la saga ruolistica di Peter Molyneux e ingannare l'attesa per l'annuncio ufficiale di Fable 4, il titolo degli Xbox Game Studios che è stato più volte al centro di indiscrezioni, analisi e leak più o meno veritieri.

Oltre a Marton Nyiri e alla sua reinterpretazione in chiave iper-realistica della Cappella di Skorm, anche Moses Saintfleur di CyberConnect2 (la software house in procinto di lanciare Dragon Ball Z Kakarot) si è lasciato andare alla nostalgia immaginando Fable 4 su Unreal Engine 4. Chissà, magari sarà proprio l'interesse suscitato da questo genere di progetti a spingere Microsoft a rivelare finalmente Fable 4 per PC e, supponiamo, Xbox One e Xbox Series X.