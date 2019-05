Sognando GTA 6: ecco GTA V in un video 4K a 60fps con Ray Tracing next-gen

La spasmodica attesa per l'avvento della prossima generazione videoludica e per l'annuncio di GTA 6 offre ai modder di GTA V un pretesto più che valido per spingere al limite il motore grafico del kolossal Rockstar Games. Tra questi, non poteva di certo mancare l'autore del celebre video 4K di GTA V in salsa next-gen.

Attraverso una massiccia iniezione di mod, il curatore del canale YouTube di DubStepZz è infatti tornato a divorare l'asfalto digitale di Los Santos per mettere alla prova la sua mostruosa piattaforma PC gaming equipaggiata con due GPU Nvidia RTX 2080 Ti in SLI nella speranza, così facendo, di ambire ancora una volta al fotorealismo immergendosi nell'universo virtuale di Grand Theft Auto 5.

Servendosi del tool ReShade creato dal programmatore amatoriale conosciuto nella scena come Marty McFly, l'autore dell'incredibile filmato che potete ammirare a inizio articolo ha integrato la mod NaturalVision Remastered di GTA V con un sistema di illuminazione ambientale completamente nuovo che simula, tramite un effetto di path tracing, gli effetti della tecnologia di Ray Tracing.

Già implementato in diversi titoli tripla A come Metro Exodus o Battlefield V, il Ray Tracing promette di rivoluzionare il mondo dei videogiochi nel corso dei prossimi anni, grazie alla conferma del suo impiego su PS5 e Xbox Scarlett, e di ridare vita ai capolavori del passato come Minecraft e Crysis. Cosa ne pensate di GTA V in Ray Tracing? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete ammirare il nostro video di approfondimento con tutti i rumor su GTA 6 emersi in queste settimane di attesa per l'apertura dell'E3 2019.