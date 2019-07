Sognando GTA 6: nuovo video in 4K e 60fps di GTA 5 RPG con pattuglie della polizia

I nuovi rumor su GTA 6 hanno reso ancora più insostenibile l'attesa per il suo annuncio. Non c'è da sorprendersi, quindi, se un numero sempre maggiore di fan di Grand Theft Auto decide di cimentarsi con le RolePlay Mod di GTA 5, come in questo video in 4K che ci mostra le attività RPG con pattuglie della polizia.

Realizzato dallo youtuber che gestisce il canale DoctorGTA, il filmato iper realistico di GTA 5 sfrutta la potenza computazionale del prestante PC gaming del suo autore (con due GPU Nvidia RTX 2080 Ti in SLI) per rendere ancora più incredibile l'esperienza di gioco all'interno dell'universo free roaming del kolossal di Rockstar Games.

Pur senza utilizzare i tool che introducono il Ray Tracing in GTA 5, lo youtuber riesce a ottenere una resa grafica ai limiti del fotorealismo grazie a una generosa iniezione di mod che migliorano il sistema di illuminazione dinamica e di post-processing, aumentano la risoluzione delle texture e, soprattutto, aggiungono elementi di gioco come nuovi cartelloni pubblicitari, alberi, personaggi inediti e auto.

Una delle migliorie apportate da questa versione di GTA 5 fa appunto leva sulle RolePlay Mod per sostituire i protagonisti della storia e consentire agli utenti di interpretare un poliziotto chiamato a pattugliare le pericolose strade di Los Santos e della contea di Blaine. Date un'occhiata al filmato che trovate in cima alla notizia e alla galleria immagini a fondo news e fateci sapere cosa ne pensate di questo esperimento che ci aiuta a sognare GTA 6 su PS5 e Xbox Scarlett (e PC, naturalmente).