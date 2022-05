Sognando Portal 3: ecco il Remake fan made di Portal su Unreal Engine 5 in Ray Tracing

Mentre in rete continua a riecheggiare l'appello per lo sviluppo di Portal 3 dello scrittore, il designer indipendente Alfred Beddow decide di attualizzare la serie culto di Valve ricreando su Unreal Engine 5 le ambientazioni e il gameplay del primo, indimenticabile capitolo.

Il Remake fan made dello sviluppatore conosciuto su YouTube come "Alf Does Stuff" sfrutta gli evoluti strumenti creativi offerti dal nuovo motore grafico di Epic Games per ammodernare il comparto tecnico e l'esperienza ludica di Portal.

Stando a quanto sostenuto dall'autore di questo progetto amatoriale, ogni risorsa del gioco primigenio è stata completamente ricostruita sia nei modelli poligonali che nell'aspetto, con texture dalla risoluzione fino a 8K. Sempre grazie ai poliedrici middelware integrati nell'editor di Unreal Engine 5, il creatore di contenuti promette di offrire un gameplay ancora più immersivo grazie alla logica ingame evoluta e all'adozione del Ray Tracing per l'illuminazione dinamica e la gestione delle ombre.

In calce e in cima alla notizia potete ammirare il video e le immagini condivise da Beddow per offrirci un assaggio del lavoro che sta portando avanti, senza però fornire ulteriori chiarimenti sulle tempistiche di sviluppo e, soprattutto, sulla volontà o meno di pubblicare questo Remake amatoriale di Portal.