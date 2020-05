Sognando The Witcher 4: sarà Ciri la protagonista del nuovo kolossal GDR?

Durante una recente intervista concessa da Jakub Szamalek alla redazione di VG247.com, lo scrittore di CD Projekt RED ha lasciato intendere che il prossimo capitolo della serie potrebbe avere Ciri come protagonista!

Incalzato dal suo intervistatore a fornire un chiarimento sul futuro dell'epopea ruolistica di The Witcher, l'autore della software house polacca ha candidamente ammesso che la serie non è affatto finita, pur con le difficoltà legate al dover scrivere un canovaccio narrativo incentrato su di un altro protagonista. Con Wild Hunt, infatti, si è conclusa la trilogia videoludica dedicata a Geralt di Rivia, da qui la necessità di dover allontanarsi dalla carismatica figura dello Strigo per far evolvere la serie.

A tal proposito, Szamalek ha voluto indicare in Ciri una delle figure maggiormente candidate ad assumere il ruolo di eroe del "nuovo corso" di The Witcher: a detta dello scrittore di CD Projekt, con Ciri sarebbe possibile costruire una storia profonda in conseguenza del fatto che si tratta di "un personaggio incredibilmente ricco e sfaccettato".

E voi, che cosa ne pensate al riguardo? Ritenete che affidare a Ciri il destino futuro dei videogiochi nextgen di The Witcher sia una scelta logica e auspicabile o, al contrario, puntate su un altro protagonista per The Witcher 4?