Avete sempre sognato un Mega Drive portatile? Ecco il Mega 95!

E mentre c'è chi si crea il proprio prototipo amatoriale di Nintendo PlayStation, l'azienda Hyperkin ha una sorpresa per tutti gli appassionati di Mega Drive: si tratta del Mega 95, console portatile compatibile con tutte le cartucce della storica console a 16-bit di SEGA.

Si tratta sostanzialmente dell'equivalente del Supaboy, altra piattaforma sempre targata Hyerpkin ma pensata per i giochi del Super Nintendo. Proprio come il suo "predecessore", dunque, Mega 95 consente a tutti di giocare in qualunque momento e in ogni dove i propri titoli per SEGA Mega Drive. E sempre come per il Supaboy, anche questa piattaforma può essere collegata alla TV funzionando esattamente come se si trattasse di una Nintendo Switch.

Per il momento, però, Hyperkin non ha comunicato quando il dispositivo sarà in vendita e non ha rivelato nemmeno quale sarà il suo prezzo di listino. Le foto della console per ora diffuse riguardano inoltre un prototipo non definitivo e non si esclude dunque un cambio di design per il Mega 95 in vista del suo esordio sul mercato. In ogni caso il suo display sarà di 5 pollici compatibile con i formati 4:3 e 16:9, e la sua autonomia di almeno 10 ore prima di essere ricaricata.

A questo punto i fan restino sintonizzati per novità riguardanti la data d'uscita del Mega 95, che permetterà di godersi i migliori giochi per SEGA Mega Drive attraverso tutte le comodità della portabilità.