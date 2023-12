Il grande sogno di Dragon Ball Raging Blast 3

Giochi come Dragon Ball Sparking Zero esistono anche grazie alla passione dei fan. A questo proposito, conoscete il progetto fanmade di Raging Blast 3? Diversi anni fa un artista e fan di Dragon Ball chiamato Treevax ha gettato le basi per un progetto davvero interessante per i patiti dei videogiochi dedicati ai Saiyan.

Dragon Ball Raging Blast 3 Fanwish Project ha attirato l’attenzione di quasi 100.000 appassionati, con il suo autore che ha confezionato una documentazione dettagliata con tutte le caratteristiche dell’ipotetico gioco, che poi ha presentato a Bandai Namco. Tra la selezione e i danni dei costumi, il sistema di fusioni e trasformazioni, fino alle arene e alla struttura dettagliata del combat system, Treevax non ha lasciato nulla al caso.

Una volta inoltrato tutto al publisher, l’artista si è fermato, ma pochi giorni fa ha fatto una sorpresa a tutti gli appassionati del fan Project di Raging Blast 3. Ha infatti pubblicato una fanart animata fotogramma per fotogramma, con l’ausilio di programmi specifici. Lo splendido risultato è un gameplay simulato del suo Raging Blast 3, basato proprio sulla documentazione da lui prodotta.

Dando un’attenta occhiata al prodotto, un appassionato può notare alcune delle fonti di ispirazione dell’artista. I modelli poligonali ad esempio sono tratti proprio dalla serie Raging Blast, con Treevax che però ha lavorato sui colori e su tanti particolari per renderli più convincenti alla vista. Le combinazioni di attacchi eseguite da Goku provengono invece dal filone Budokai Tenkaichi, mentre il sistema di fusioni è mutuato da quello Budokai.

Una serie di inquadrature cinematografiche, si pensi a quando Gogeta Super Saiyan Blue esegue la Super Kamehameha, guardano chiaramente alle spettacolari mosse finali di Dragon Ball FighterZ. Non manca chiaramente il personale tocco di Treevax, che focalizzandosi su alcuni dettagli dello scontro è riuscito a restituire perfettamente il clima tipico delle battaglie viste negli anime di Dragon Ball.



Questi progetti fanmade ricoprono un’importanza fondamentale, soprattutto quando sono di questo livello qualitativo. Non solo perché sono capaci di stuzzicare gli appassionati, ma anche perché possono fungere da "sondaggi" utili ai grandi publisher.

Il fatto che Bandai Namco abbia deciso di far tornare il filone Budokai Tenkaichi con Dragon Ball Sparking Zero è certamente anche merito dell’incrollabile passione dei fan, che in quasi vent’anni non ha mai dato segni di cedimento. Ci piace pensare che nella nuova iterazione in Unreal Engine 5 della serie nata su PS2 ci sia anche un pizzico delle idee di Treevax e di quelli che lo hanno supportato nel tempo...

A questo punto, vi lasciamo la parola: che cosa ne pensate del gameplay simulato di Raging Blast 3? Sareste felici di veder tornare anche questo filone di giochi di Dragon Ball in futuro? Ditecelo nei commenti!