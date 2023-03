Il sogno di GTA San Andreas Remake in Unreal Engine 5: CJ insegue il 'dannato treno!'

Grand Theft Auto San Andreas è ancora oggi uno degli episodi più amati della serie targata Rockstar Games, ed a molti appassionati non dispiacerebbe vederne realizzato un remake vero e proprio. Un simile progetto forse non si concretizzerà mai, ma intanto c'è chi prova ad immaginarselo facendo fantasticare i giocatori.

Dopo aver realizzato un trailer fan-made basato su un ipotetico GTA San Andreas 2 in Unreal Engine 5, il canale Youtube TeaserPlay torna alla carica con un'ulteriore creazione, che questa volta prova ad immaginare come sarebbe il rifacimento in chiave moderna dell'iconica avventura di CJ in quel di San Andreas. Il nuovo lavoro di TeaserPlay risulta ancora più curato ed elaborato rispetto ad altri video analoghi realizzati in passato, e non mancano persino riferimenti a scene e missioni iconiche come l'inseguimento del treno in compagnia di Big Smoke.

Nel filmato compaiono anche altri noti personaggi del gioco come Sweet, Ryder e l'ufficiale Tenpenny, oltre al mai dimenticato quartiere di Groove Street dove nel 2004 ebbe inizio l'avventura dei giocatori. Sarebbe indubbiamente bello vedere un remake di GTA San Andreas divenire realtà, ma in ogni caso Rockstar è totalmente immersa nello sviluppo del prossimo, attesissimo capitolo principale della serie.

A tal proposito, GTA 6 potrebbe uscire nel 2025, sebbene non si esclude la possibilità che possa farcela entro la fine del 2024.