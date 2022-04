Sojourn si prepara alla Beta di Overwatch 2: le sue abilità nel nuovo gameplay trailer

Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato lo story trailer di Sojourn, il nuovo eroe di Overwatch 2 che si potrà già provare in occasione del lancio della Closed Beta dell'hero shooter, la quale sarà dedicata esclusivamente al PvP. Nel corso della serata Blizzard ha pubblicato anche un video gameplay che mostra le abilità della guerriera.

Sojourn è un eroe d'attacco proveniente dal Canada e la cui arma primaria è un efficiente Fucile a Rotaia. L'arma in questione spara in maniera simile ad un fucile d'assalto con cadenza ridotta e tutti i proiettili che raggiungono il bersaglio le consentono di caricare un potente attacco secondario che sprigiona tutta l'energia immagazzinata sul nemico. Si tratta quindi di un eroe che premia i giocatori con una buona mira, i quali potranno utilizzare più spesso il colpo caricato del Fucile a Rotaia.

L'abilità principale di Sojourn prende invece il nome di Colpo Distruttivo ed è perfetta per alimentare ulteriormente l'arma da fuoco. Questa skill rallenta e danneggia i bersagli che finiscono nel suo raggio d'azione, così che il giocatore che controlla l'eroina canadese possa colpirli con maggiore facilità. La seconda abilità del 33° eroe di Overwatch, Scivolata Energica, è interamente legata alla mobilità, poiché consente al personaggio di effettuare un notevole balzo durante una scivolate, così da permetterle sia di cogliere alla sprovvista i nemici che di riposizionarsi in un luogo da cui far fuoco e caricare l'arma.

Troviamo infine la Ultra è Overclock e, come suggerisce il nome, durante il periodo d'attivazione della skil il Fucile a Rotaia viene potenziato sensibilmente: l'energia dell'arma si ricarica automaticamente e i suoi proeittili attraversano i bersagli, così da scatenare tutta la sua potenza.

Prima di lasciarvi al trailer doppiato in italiano, vi ricordiamo che l'hype per la beta di Overwatch 2 sta popolando di nuovo i server del primo capitolo.