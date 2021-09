Sol Cresta, il Pesce d'Aprile è ormai realtà: trailer e data di uscita da Platinum Games

Continua il percorso di sviluppo del Pesce d'Aprile divenuto realtà: dopo il primo annuncio ufficiale di Sol Cresta, il team di Platinum Games ufficializza anche la data di uscita della produzione.

Il sequel spirituale di titoli Anni '80 come Terra Cresta e Moon Cresta è infatti ormai quasi pronto a farsi strada sul mercato videoludico. La data di debutto è fissata per il prossimo 9 dicembre 2021, con l'esordio di Sol Cresta in programma su PlayStation 4 (in retrocompatibilità con PlayStation 5), Nintendo Switch e PC. La notizia è stata comunicata da Platinum Games in occasione del BitSummit attualmente in corso di svolgimento a Kyoto.

Presso la fiera, è disponibile un cabinato con il quale testare una Demo di Sol Cresta. Coloro che non hanno modo di recarsi nella splendida ex capitale nipponica possono ad ogni modo accontentarsi di un nuovo scorcio di gameplay diel titolo. Direttamente in apertura a questa news, trovate infatti una sessione di gioco tratta dal medesimo cabinato presente al BitSummit di Kyoto. Il filmato ha per protagonista nientemeno che la modalità Storia del gioco, che porta la firma di Hideki Kamiya in persona.



Lo shooter ad orientamento verticale in stile retrò è solo uno dei molteplici progetti in cantiere presso Platinum Games, da tempo al lavoro anche su Bayonetta 3.