Sol Cresta di Platinum Games costa 39.99 euro ed ha già un DLC da 10 euro

Platinum Games ha pubblicato Sol Cresta, gioco nato inizialmente come pesce d'aprile e poi trasformatosi in un prodotto completo. Il gioco è ora in vendita al prezzo di 39.99 euro ed è già disponibile anche un DLC da 10 euro.

Oltre all'edizione base è in vendita anche una edizione più completa a 49.99 euro che include il DLC "Dramatic" venduto singolarmente anche a 10 euro, questo pacchetto extra include la modalità Colpo di Scena con nuovi personaggi e risvolti per la trama, scritta da Hideki Kamiya. Sol Cresta continua la saga omonima (composta da Moon Cresta e Terra Cresta) presentando un gameplay simile a quello dei suoi predecessori, con le opportune modifiche per adattarlo alle moderne piattaforme ed ai gusti del pubblico attuale, senza però stravolgerne l'impianto profondamente hardcore.

Su Steam il giudizio complessivo è "Perlopiù positivo" anche se non mancano critiche legate al prezzo piuttosto elevato per una produzione di questo tipo ed al prezzo alto del DLC, oltretutto quest'ultimo già disponibile al lancio, facendo pensare alla volontà di monetizzare ulteriormente con un contenuto pronto ma tagliato dal gioco, strategia adottata da molti publisher negli scorsi anni. Nonostante le critiche, in ogni caso, non mancano come detto pareri positivi sulla nuova opera di Platinum Games, riuscirà il gioco a riscuotere il successo commerciale sperato?