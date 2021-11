Sol Cresta rinviato a data da destinarsi, Hideki Kamiya si scusa con tutti

Nato come pesce d'aprile e poi diventato un gioco completo, Sol Cresta sta vivendo uno sviluppo piuttosto travagliato e Platinum Games ha annunciato il rinvio a data da destinarsi, a fronte di una data di uscita fissata inizialmente per il 9 dicembre.

Nel corso di un lungo showcase intitolato Sol Cresta Hideki Kamiya's Very Sorry Stream, il producer del gioco si è scusato per questo ritardo, al momento Sol Cresta non ha una nuova data di uscita ma la compagnia spera di poterla annunciare nei primi mesi del 2022.

Kamiya ha introdotto poi un nuovo video gameplay confermando l'introduzione di una modalità attacco al tempo denominata Caravan Mode che richiede di accumulare il maggior numero di punti in cinque minuti. L'anima della serie Cresta (molto popolare in Giappone negli anni '80 e '90) non verrà tradita assicura il producer di Platinum Games e il gioco manterrà inalterati molti aspetti della serie presentandosi quindi come uno shooter spaziale di stampo arcade per un pubblico hardcore.

Dopo aver riscosso un buon successo la serie Cresta è sparita dai radar e Terra Cresta 3D per SEGA Saturn (uscito nel 1997) è stato l'ultimo gioco della saga pubblicato, la crisi del genere ha contribuito ad allontanare Cresta dal mercato fino a quando PlatinumGames non ha deciso di rispolverare questa IP.