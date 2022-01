Sol Cresta: lo shoot 'em up di PlatinumGames ha una nuova data d'uscita

Nella notte, PlatinumGames ha finalmente annunciato la nuova data d'uscita di Sol Cresta, sparatutto a scorrimento verticale nato come un pesce d'aprile e prodotto da Hideki Kamiya in persona.

Sol Cresta è ora ufficialmente atteso per il 22 febbraio su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC via Steam al prezzo di 39,99 euro. Annunciato il 1° aprile del 2021 e ispirato dal successo di un pesce d'aprile dell'anno precedente, lo shoot 'em up era inizialmente previsto per lo scorso mese di dicembre, prima di ricevere un rinvio a data da destinarsi corredato dalle accorate scuse di Kamiya. Per fortuna, l'attesa aggiuntiva non si rivelerà eccessiva.

Sol Cresta rappresenta un vero e proprio seguito di Moon Cresta e Terra Cresta, due classici di Nihon Bussan risalenti agli anni '80 ai quali Kamiya è indissolubilmente legato, avendo ricoperto un ruolo fondamentale nella sua scelta di diventare Game Designer. Sol Cresta riprende le strategie di aggancio e formazione dei suoi antenati, migliorandoli con il sistema di aggancio libero: l'ammiraglia Yamato, che comprende le navi Amaterasu, Tsukuyomi e Susano, può infatti utilizzare attacchi diversi in base alla propria formazione, come agganciare, separare e riorganizzare le navi all'occorrenza.