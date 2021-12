Solar Ash: il nuovo gioco degli autori di Hyper Light Drifter nel trailer di lancio

A seguito del posticipo che ha consentito al team di sviluppo di ripulire il codice di gioco e risolvere i bug ancora presenti, Solar Ash è finalmente pronto a debuttare sul mercato.

Per celebrare la pubblicazione attesa per domani giovedì 2 dicembre, il publisher Annapurna Interactive e lo sviluppatore Heart Machine hanno pubblicato il trailer di lancio della nuova produzione curata dagli autori di Hyper Light Drifter.

Il filmato, che come sempre potete gustarvi in apertura, ci consente di ammirare nuovamente lo stilizzato mondo di gioco di Solar Ash, che può fregiarsi di una direzione artistica e di una cura estetica particolarmente vivaci ed intriganti. Il titolo si presenta come una peculiare avventura platform che porrà fortemente l'accento sull'azione e sul movimento rapido e dinamico del nostro protagonista.

"Avventurati in un mondo surreale, vivido, altamente stilizzato e pieno di misteri, in cui ti sposterai a tutta velocità e incontrerai personaggi adorabili e nemici terribili".

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Solar Ash uscirò su PC (in esclusiva su Epic Games Store, dove potete approfittare di un temporaneo sconto del 10% sul prezzo di listino) e console PlayStation 5 e PlayStation 4. Se siete curiosi di sapere di più riguardo al titolo di Annapurna e Heart Machine, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Solar Ash, che ha premiato l'avventura con un sonoro 8.8.