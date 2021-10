Solar Ash: Heart Machine e Annapura annunciano il rinvio, ecco la nuova data di lancio

A poco più di una settimana dal lancio, gli sviluppatori di Heart Machine e il publisher Annapurna Interactive hanno annunciato il rinvio di Solar Ash, il particolare platform votato all'azione dai creatori di Hyper Light Drifter.

Presentato durante lo State of Play dello scorso gennaio, Solar Ash sarebbe dovuto esordire il prossimo 26 ottobre. L'annuncio di oggi riprogramma invece il lancio del gioco e fissa la nuova uscita al 2 dicembre 2021. Come si legge nel comunicato ufficiale: "Heart Machine & Annapurna Interactive hanno deciso di rimandare l'uscita di Solar Ash al 2 dicembre 2021. Vogliamo che Solar Ash brilli e abbiamo bisogno di un po' di tempo in più per rifinire le ultime parti di pulizia e sistemare i bug del gioco, mentre stiamo ancora navigando nel mezzo della pandemia con un team molto dedito. Questo piccolo ritardo ci aiuterà a fare questo. Grazie per la vostra comprensione e ci vedremo nell'Ultravoid molto presto".

Insomma, per mettere le mani sull'ultima fatica del talentuoso team che ha dato i natali a Hyper Light Drifter ci vorrà ancora qualche tempo. Nel frattempo sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di Solar Ash a cura di Marco Mottura.