Solar Ash, Maquette e The Pathless: il trio Annapurna verso Xbox, Switch, PC e Game Pass

Nuovi orizzonti per tre apprezzati titoli di Annapurna Interactive, presto in arrivo su ulteriori piattaforme grazie a porting dedicati: ecco tutti i dettagli.

Dopo aver confermato il lancio a sorpresa di Hohokum su PC, il noto publisher ha annunciato un'espansione delle piattaforme supportate da alcuni suoi titoli. Si parte con Maquette, puzzle game con scenari ricorsivi firmato da Graceful Decay. Dopo il lancio in esclusiva su PC, PS4 e PS5, il titolo arriverà su Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e catalogo Xbox Game Pass nel corso dell'inverno 2022.

Si prosegue poi con Solar Ash, anch'esso esordito soltanto su Epic Games Store e console Sony. A partire dal prossimo 6 dicembre 2022, la suggestiva avventura diverrà disponibile anche su Steam. A seguire, nel corso dell'inverno, Solar Ash entrerà a far parte del catalogo Xbox Game Pass.

Infine, The Pathless, apprezzatissimo Indie che ha accompagnato il lancio di PS5, arriverà presto su Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S. Anche in questo caso, l'appuntamento è per il prossimo inverno.

Per tutte le ultime novità legato al mondo Indie targato Annapurna (Stray, Outer Wilds, What Remains of Edith Finch e tantissimi altri), vi rimandiamo alla lettura del nostro speciale dedicato a tutti i giochi annunciati da Annapurna Interactive, a firma di Cristina Bona.