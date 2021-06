Solar Ash: la nuova avventura degli autori di Hyper Light Drifter si rivede in trailer

Durante lo show digitale Kickoff Live che apre ufficialmente la Summer Game Fest 2021, Geoff Keighley ha mostrato un nuovo video gameplay di Solar Ash, la prossima avventura sviluppata da Heart Machine, il team che ha dato forma all'iconica esperienza indie di Hyper Light Drifter.

Il filmato di gioco confezionato da Heart Machine riapre una finestra sulla variopinta dimensione fantasy di questo titolo che vedrà per protagonista Rei, un'esploratrice chiamata a salvare il suo mondo dalla minaccia costituita dalla creatura conosciuta come Ultra Vuoto.

Il trailer proposto dagli autori di Hyper Light Drifter ci permette di apprezzare l'elevato tenore qualitativo dell'esperienza da vivere nel corso delle battaglie con i boss e nel passaggio da una zona all'altra della mappa.

L'universo a tinte pastello di Solar Ash sarà esplorabile nella sua interezza solo acquisendo i poteri e le capacità necessarie per "saltare in sella" alle poderose creature alate che dominano lo scenario e ottenere un passaggio per le isole fluttuanti che imperlano la mappa. Prima di lasciarvi al nuovo gameplay trailer di Solar Ash, vi ricordiamo che il titolo è previsto in uscita nel 2021 su PC, PS4 e PlayStation 5.

Se volete saperne di più sul progetto, di Heart Machine e Annapurna Interactive, qui trovate il nostro speciale su storia e gameplay di Solar Ash.