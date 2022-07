Solar, il Game Boy di Kenobit suona nel nuovo brano: l'IA racconta la storia dell'umanità

Le possibili applicazioni del Machine Learning sono sempre più numerose, per una tecnologia che promette di divenire pervasiva nel prossimo futuro. Ma quali sono le implicazioni etiche che ne derivano?

Una tematica tanto spinosa quanto affascinante, che si è tramutata nella protagonista di Solar, il nuovo singolo di Game Boy music firmato da Fabio "Kenobit" Bortolotti. Il brano avvia il percorso che condurrà alla pubblicazione del nuovo album dell'artista, atteso nel corso del 2023. Per l'occasione, Kenobit ha collaborato con diversi autori, tra i quali FiloQ, co-realizzatore del testo di Solar. Gabriele Dente ha invece firmato il videoclip del brano, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.

In linea con la tematica affrontata dal singolo, il filmato è stato realizzato interamente con illustrazioni create dall'intelligenza artificiale di Midjourney. Un risultato impressionante, formato da 408 tavole create dall'IA a seguito delle indicazioni impartite dal regista. Le immagini rappresentano però solamente un piccolo estratto del materiale prodotto tramite machine learning, che contava in verità su ben 3847 illustrazioni. Per produrre tale mole di materiale, l'IA ha mantenuto la CPU in lavorazione per circa 79 ore.



Il risultato finale di questo sforzo creativo congiunto è stato descritto dagli autori come "una storia dell'umanità vista attraverso la lente del machine learning. Dalla preistoria al collasso climatico, fino alla speranza di un futuro solarpunk". Il video di Solar è disponibile anche sul Canale YouTube di Kenobisboch Production.