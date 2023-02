Solaris II Offworld Combat arriverà su PS VR2: il gioco è realtà

A breve distanza dall'involontaria pubblicazione di un aggiornamento sulla line-up di PlayStation VR2 sulle pagine del PlayStation Blog tedesco, arriva un'interessante conferma.

Nonostante la rimozione dell'articolo dedicato apparso sul portale tedesco, arriva infatti ora l'annuncio ufficiale di uno dei titoli parte del leak. Con il cinguettio che trovare in calce, l'account Twitter di First Contact Entertainment ha reso noto di essere effettivamente al lavoro su Solaris: Offworld Combat II. Il titolo esordirà su PlayStation VR2, ma per il momento la software house non desidera condividere maggiori dettagli sul progetto.

Dopo aver firmato Firewall: Zero Hour e Firewall Ultra, il team di sviluppo torna a dedicare attenzione all'universo di Solaris, il cui primo capitolo era approdato su PC e Oculus Quest e, successivamente, su PlayStation 4 e PlayStation VR. A quanto pare, lo sparatutto è ora pronto a ricevere un sequel, che sfrutterà le migliorie tecniche apportate da Sony alla propria tecnologia VR.



Si amplia dunque la rassegna di giochi attesi su PlayStation VR2, mentre si avvicina il giorno del lancio della nuova tecnologia. Nel frattempo, dal team di Guerrilla Games arrivano dettagli sul preload e il peso di Horizon: Call of the Mountain, prima grande esclusiva First Party per il visore Sony di nuova generazione.