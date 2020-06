Solaris Offworld Combat: un primo sguardo al gameplay dello sparatutto VR in multiplayer

Nel corso dell'UploadVR Showcase organizzato da diverse realtà dell'industria dell'intrattenimento digitale per presentare i loro progetti in Realtà Virtuale dopo la cancellazione dell'E3 2020, gli autori di First Contact Entertainment hanno svelato la data di uscita di Solaris Offworld Contact.

Il nuovo progetto degli autori di Firewall Zero Hour ci proietterà in una dimensione sci-fi incentrata su combattimenti PvP multiplayer. L'eSport futuristico a cui parteciperemo trarrà spunto dalle Disc Battles di TRON, ma con le pistole.

L'esperienza FPS promessa da Solaris sarà molto veloce e con respawn rapidi che consentono ai partecipanti a questo sport in realtà virtuale di dare vita a competizioni dal ritmo serrato, soprattutto in funzione dei numerosi oggetti ed equipaggiamenti sparsi per la mappa.

Solaris Offworld Combat è atteso al lancio su Oculus Quest e Rift il 24 agosto: le fucine digitali di First Contact promettono però di sfornare successivamente anche le versioni destinata all'utenza PC e PlayStation 4 in possesso di un visore per la realtà virtuale come PS VR. A chi ci segue, ricordiamo che in occasione dell'evento UploadVR Showcase sono stati mostrati anche il video di Pistol Whip e il gameplay trailer di The Walking Dead Onslaught.