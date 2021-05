Solasta Crown of the Magister: alla scoperta del GDR a turni di Dungeons & Dragons

Dopo l'esperienza maturata in Amplitude, gli sviluppatori ritrovatisi nel team di Tactical Adventures firmano Solasta Crown of the Magister, un'avventura GDR a turni ambientata nella dimensione di Dungeons & Dragons.

Per stessa ammissione dei suoi autori, dietro al progetto di Crown of the Magister c'è l'ambizione di un gruppo di appassionati che desiderava da sempre cimentarsi in un titolo legato all'universo ruolistico e cartaceo di D&D.

Solasta nasce infatti con l'ambizione di "realizzare l'adattamento più fedele del set di regole del gioco da tabolo di Dungeons & Dragons SRD". L'esperienza fantasy confezionata da Tactical Adventures punta perciò a fornire una sistema di movimento rigorosamente a turni e delle meccaniche combattimento stratificate, merito dell'adozione delle regole del GDR cartaceo tra dadi e miniature.

Nel corso dell'avventura è possibile interpretare quattro eroi, ciascuno con capacità uniche e un ventaglio originale di abilità studiate per intrecciarsi ai poteri dei restanti personaggi. Grazie anche al supporto di Wizards of the Coast, il titolo propone un profondo sistema di dialoghi e una pletora di opzioni da selezionare per customizzare razza, classe, personalità e abilità del deck del proprio alter-ego.

Solasta Crown of the Magister è disponibile da ottobre 2020 su PC in Accesso Anticipato su Steam: se siete appassionati di GDR a turni come Baldur's Gate 3 o Divinity Original Sin 2, fateci sapere che cosa ne pensate di questo titolo dando un'occhiata alle immagini e al video che trovate in cima e in calce alla notizia.