I soldatini giocattolo sbarcano nell'Aggiornamento del Negozio di Fortnite

Ve lo ricordate Small Soldiers? Bene, da oggi potrete "ricreare" il film in Fortnite. Con un po' di fantasia, si intende. Le nuove skin dell'aggiornamento del negozio di Fortnite in vendita da oggi, sono infatti dedicate proprio ai soldatini giocattolo. Andiamo a vederle nel dettaglio.

Le skin in questione sono Plastic Patroller e Toy Trooper, entrambe anche piuttosto economiche, visto che, essendo di qualità non comune, per averle dovrete sborsare solo 800 V-Bucks, e fanno il paio con la copertura Green Toy. Sono in vendita poi anche le skin leggendarie Raptor e Velocity, da combinare con il glider Assault Bomber. Queste però, per forza di cose, vi costeranno un po' di più. Presente infine anche il piccone Party Animal.

A completare il quadro ci sono le Daily Sales, che oggi comprendono la skin da strega Elmira, l'outfit psichedelico Nitelite, le emote Boneless, Glitter e Old School, e il piccone a forma di... wurstel, Knockwurst.

Come di consueto, l'aggiornamento sarà attivo in Italia a partire dalle ore 13 circa, e gli oggetti in questione offriranno unicamente modifiche estetiche al vostro personaggio. Che ve ne pare?

Nel frattempo, su Fortnite torna il lanciarazzi quadruplo, e sono disponibili nuove informazioni sull'evento Cattus. Trovate tutto sul nostro sito.