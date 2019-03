Soldato Arc e Droide Incursore BX in arrivo in Star Wars Battlefront 2

Electronic Arts e DICE non sembrano avere alcuna intenzione di interrompere il supporto gratuito per Star Wars Battlefront 2 e hanno annunciato l'arrivo di nuovi rinforzi di classe Infiltrato per il prossimo 26 marzo.

A partire da martedì i giocatori potranno controllare il Soldato ARC e Droide Incursore BX. Il primo è un combattente d'élite della Repubblica Galattica che impugna due blaster DC-17, uno per mano, che possono essere usati separatamente premendo le due levette del controller o i due pulsanti del mouse. Il blaster principale può inoltre essere caricato per sparare un colpo più potente e preciso (abilità Sparo Potente). Il Soldato ARC ha a disposizione anche la Trappola Shock, che può essere agganciata a qualsiasi superficie e fatta detonare a comando, opportunità che si rivelerà molto utile per bloccare l'avanzata dei nemici.

Il Droide Incursore BX, una versione più robusta del classico droide da battaglia B1, impugna un blaster E-5 di precisione perfetto per eliminare i bersagli da lontano. Grazie all'abilità Vibro-spada può utilizzare la lama che porta sulla schiena per sferrare tre attacchi rapidi, mentre con Cortina di fumo può lanciare un ordigno che riempie di fumo l'area. Quest'ultima tecnica può essere associata con Scanner, che consente di visualizzare i nemici attraverso la cortina.

Esattamente come i Combattenti e gli Aviosoldati, anche i rinforzi di classe Infiltrato hanno un proprio sistema di progressione e carte stellari uniche. Tenete bene a mente, in ogni caso, che potranno essere impiegati solo nei fronti di battaglia delle Guerre dei Cloni, come Kashyyyk, Kamino, Theed e Geonosis, oltre alla nuova modalità Supremazia Assoluta, anch'essa pronta a debuttare il 26 marzo.