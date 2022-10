Soldato russo si arruola per non pagare i debiti di World of Tanks, ma è stato catturato

Un uomo russo si è arruolato nell'esercito per non pagare un debito di circa 5.000 rubli (80 euro al cambio attuale) accumulato cinque anni fa in World of Tanks. La vicenda però è finita con un epilogo inaspettato, l'uomo infatti è stato catturato dai soldati ucraini.

Il protagonista della storia fa sapere di aver comprato contenuti premium di World of Tanks per un valore di 80 euro con una carta di credito rubata, trovata casualmente nel negozio per il quale lavorava all'epoca. Subito dopo è stato arrestato e chiamato in causa con una richiesta economica pari a 300.000 rubli, poco meno di 5.000 euro.

L'uomo non è mai stato in grado di ripagare questo debito e dunque ha deciso di arruolarsi nell'esercito con un contratto di tre mesi, una volta svolti i suoi compiti sarebbe potuto tornare in Russia da uomo libero e senza alcun debito o penale da pagare. Il soldato è stato però catturato e dunque non è riuscito ad estinguere il suo debito e al momento non sa quando potrà rientrare in Russia.

Nel video pubblicato da The Armored Patrol, l'uomo fa sapere di aver contratto altri debiti in Russia dopo aver lavorato come moderatore dei commenti per un TikToker locale.