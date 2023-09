Solid Snake vs Sam Fisher: chi è il miglior agente segreto dei videogiochi?

Se Metal Gear Solid e Spinter Cell si sono imposti al vertice del genere stealth il merito non è solo per l'elevata qualità dei loro giochi, ma anche per il carisma dei rispettivi protagonisti, Solid Snake e Sam Fisher, gli agenti segreti per eccellenza del mondo videoludico.

C'è stato un periodo, in particolare durante l'epoca delle console a 128-bit, che gli episodi delle due serie venivano pubblicati quasi parallelamente, rendendo quindi inevitabile per i fan mettere a confronto i brand ed i loro personaggi principali. Chi tra Snake e Sam si può considerare il miglior agente dei videogiochi? Una domanda dalla risposta non semplice considerate le imprese che entrambi i protagonisti hanno portato a compimento nel corso di svariate missioni.

Abbiamo visto Snake sventare minacce nazionali come l'incidente di Shadow Moses nel primo Metal Gear Solid, oltre a sgominare i Sons of Liberty assieme a Raiden durante gli eventi di Metal Gear Solid 2 (ricordate a tal proposito come finisce Metal Gear Solid 2?). Dal canto suo Fisher ha risolto numerose crisi internazionali durante la sua lunga carriera che avrebbero potuto sconvolgere il mondo intero senza il suo intervento. Entrambi i personaggi sono inoltre maestri dell'infiltrazione, abilissimi nell'agire silenziosamente senza farsi individuare, oltre a possedere un talento innato nell'utilizzo di qualunque di arma o gadget tecnologicamente all'avanguardia.

Certo, Snake si è confrontato anche con avversari fuori dalla portata di un normale essere umano (si pensi alle battaglie contro i Metal Gear, ad esempio), ma soltanto un uomo di grande intuito ed intelletto come Fisher poteva gestire gli intrighi fantapolitici nei quali si ritrova coinvolto. Entrambi sono fermi da un po' di tempo, ma prossimi a fare il ritorno in scena: le gesta di Solid Snake sono pronte ad essere riscoperte tramite la Metal Gear Solid Master Collection Vol.1, mentre Sam dovrebbe rifarsi vivo in futuro grazie al remake di Splinter Cell in sviluppo.

La parola dunque passa a voi: chi ritene sia il miglior personaggio tra Solid Snake e Sam Fisher? Sotto con i commenti!