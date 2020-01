Solomon Program di Konami uscirà su Nintendo Switch, demo in arrivo

A sorpresa la scorsa settimana Konami ha annunciato Solomon Program tramite le pagine della rivista giapponese CoroCoro. Oggi emergono nuovi dettagli su questo progetto, destinato ad uscire esclusivamente su Nintendo Switch.

Una demo giocabile di Solomon Program sarà disponibile molto presto e più precisamente dal 17 gennaio grazie ad un codice che sarà allegato al nuovo numero della rivista MiraCoro Comic. Solomon Program sarà un progetto crossmedia e includerà non solo un videogioco ma anche una serie a fumetti disegnata da Ametarou e pubblicata proprio su MiraCoro.

Solomon Program è un RPG strategico con mostri e creature da collezionare in stile Pokemon o Monster Hunter, purtroppo non ci sono molti altri dettagli al momento, il progetto sembra essere realizzato pensando ad un pubblico piuttosto giovane, come dimostra il target della rivista scelta per il reveal, indirizzata ai bambini delle scuole elementari.

Non sappiamo se Solomon Program arriverà mai in Occidente, allo stato attuale Konami non ha annunciato nulla e qualsiasi comunicazione in merito è stata riservata al solo mercato asiatico.