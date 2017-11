SOMA: la modalità "Safe" arriverà su PlayStation 4 a febbraio 2018

Quest'oggi gli sviluppatori dihanno annunciato che la modalitàdidebutterà sunel corso del mese di febbraio 2018.

La modalità accompagnerà il lancio del gioco su Xbox One previsto per domani 1 dicembre, giorno a partire dal quale sarà disponibile anche su PC. Gli utenti Sony saranno quindi costretti a pazientare circa due mesi.

Ma di cosa si tratta, esattamente? La Safe Mode è molto simile alla Wuss Mode, una mod divenuta molto celebre tra gli utenti su Steam Workshop all'inizio di quest'anno. In ogni caso, a differenza di quella modifica, non solo i giocatori saranno immuni alla morte, non verranno neppure attaccati dai nemici. Gli sviluppatori hanno però bilanciato l'esperienza per non farla somigliare ad una God Mode o ad una sorta di cheat: hanno alterato anche l'intelligenza artificiale dei nemici, rendendoli incapaci di attaccare, e modificato il loro comportamento in modo da rendere il tutto il più genuino possibile.

Le fasi di esplorazione e gli enigmi saranno immutati, ma i giocatori potranno progredire in maniera più tranquilla senza preoccuparsi delle minacce e della costante paura di fallire, che a giudicare da quanto si legge in rete rappresentano un problema per molte persone.

SOMA è disponibile dal 22 settembre 2015 su PlayStation 4 e PC, dove ha venduto 650 mila copie. Domani 1 dicembre debutterà su Xbox One.