SOMA per PC è gratis su GOG.com fino al 30 dicembre

Fine anno, tempo di regali: se Epic Games Store offre Super Meat Boy a costo zero, GOG non è da meno, regalando l'horror game SOMA, disponibile in free download fino al 30 dicembre.

"SOMA è un gioco horror fantascientifico di Frictional Games, i creatori di Amnesia: The Dark Descent. È una storia inquietante sull'identità, la coscienza di sé e il significato di essere umani. La radio è andata, il cibo è agli sgoccioli e le macchine iniziano a credersi persone. La struttura sottomarina di Pathos-II si trascina in un isolamento opprimente e il futuro riserva delle decisioni strazianti. Cosa possiamo fare? Cos'è più logico? Cosa resta per cui lottare?

Entra nel mondo di SOMA e affronta gli orrori in agguato negli abissi oceanici. Cerca gli ultimi abitanti rimasti e partecipa agli eventi che decideranno il destino della stazione. Ma fai attenzione, perché il pericolo è sempre in agguato: umani contaminati, creature contorte, robot impazziti e un'intelligenza artificiale onnipresente ma indecifrabile. Non potrai combatterli, perciò dovrai batterli in astuzia oppure prepararti alla fuga."

SOMA può essere scaricato gratis da GOG fino alle 12:00 (ora italiana) di domenica 30 dicembre, il gioco è compatibile con Windows, Mac OS e Linux, oltre al gioco il pacchetto include anche alcuni artwork e sfondi. Un download davvero imperdibile, affrettatevi prima che sia troppo tardi!