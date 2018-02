SOMA: la Safe Mode è ora disponibile anche su PlayStation 4

Dopo il debutto sudello scorso dicembre, occasione in cuisi è arricchito della nuova Safe Mode su PC e sulla console Microsoft, la particolare modalità è disponibile a partire dalle ultime ore anche per gli utenti

Ricordiamo che in Safe Mode i giocatori saranno immuni alla morte e non verranno neppure attaccati dai nemici. Per rendere l'esperienza di gioco più coerente, comunque, gli sviluppatori hanno deciso di alterare l'intelligenza artificiale degli avversari, rendendoli incapaci di attaccare e modificando di conseguenza il loro comportamento. L'idea, insomma, è quella di focalizzare tutte le attenzioni sulla storia e sull'atmosfera, senza costringere il giocatore a curarsi delle minacce ambientali.

Come anticipato in apertura, la Safe Mode di SOMA è ora disponibile anche per gli utenti PlayStation 4.