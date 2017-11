SOMA uscirà su Xbox One a Dicembre insieme a una nuova Safe Mode

Con un nuovo trailer pubblicato sul proprio canale Youtube,ha annunciato cheuscirà suil primo dicembre. Con l'occasione verrà introdotta una nuova modalità di gioco chiamata "Safe Mode", pensata per chi vuole godersi la storia senza il rischio del game over.

La Safe Mode permetterà di affrontare l'avventura senza il pericolo del game over, permettendo ai giocatori di concentrarsi principalmente sulla storia e sulle atmosfere, senza doversi preoccupare di mantenere il proprio personaggio in vita. Questa modalità sarà disponibile su PC e Xbox One a partire dal primo dicembre, ma arriverà in seguito anche su PlayStation 4.

