Someday You'll Return Director's Cut: l'avventura horror terrorizza su PC e PlayStation

Mentre prosegue il successo di Sons of the Forest, un altro horror raggiunge la vetrina di Steam. Bohemia Interactive ha infatti lanciato su PC la Director's Cut di Someday You'll Return,l'avventura a tinte oscure di CBE Software che, in questa nuova versione, sbarca anche su console PlayStation.

La sinossi ufficiale ci aiuta a delineare il quadro ludico, narrativo e contenutistico di questo progetto che punta a restituire delle forti emozioni ai patiti del genere, oltre a un impianto di gioco particolarmente strutturato che consente agli utenti di interagire con un elevato numero di oggetti per completare i rompicapo e ricomporre il puzzle della storia:

"Fin dove ti spingeresti se tua figlia non tornasse a casa? Someday You'll Return: Director’s Cut è un horror psicologico in prima persona con storia e caratteristiche di gioco migliorate e contenuti aggiuntivi. Avventurati nella foresta per una ricerca che non dimenticherai mai".

La nuova versione di Someday You'll Return vanta nuovi obiettivi ed enigmi da risolvere, dei contenuti inediti per la storia, un'illuminazione più realistica, dei personaggi con modelli poligonali più raffinati, una Modalità Foto e oltre trenta minuti di nuova musica. Di particolare interesse sono poi le aggiunte rappresentate dal supporto completo per i controller e la compatibilità con il DLSS di NVIDIA su PC.

Someday You'll Return Director's Cut è disponibile da oggi, martedì 7 marzo, su PC, PS4 e PlayStation 5. In calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il video di presentazione di questa nuova versione dell'horror psicologico di CBE Software.