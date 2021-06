Somerville arriva nel 2022, gratis su Xbox Game Pass: trailer all'E3

Il primo annuncio di Somerville risale all'ormai lontano 2017. Ora, il titolo di debutto di Jumpship torna a mostrarsi al pubblico in occasione della conferenza E3 2021 di Microsoft.

Il nuovo trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, presenta quelle che saranno le atmosfere del gioco. Somerville richiama alla mente perle indie quali Limbo e Inside: non a caso, Jumpship ha tra i suoi creatori Dino Patti, già co-fondatore proprio di Playdead. Ambientato in un futuro distopico e post-apocalittico, nel quale un'invasione aliena ha scatenato un conflitto su larga scala, Somerville propone in verità una narrazione intimistica.

Somerville non ha al momento una precisa data di lancio, ma il gioco di debutto di Jumpship arriverà sul mercato videoludico nel corso del 2022. Sin da ora, il team di sviluppo e Microsoft assicurano all'indie un ingresso al Day One nel catalogo Xbox Game Pass, sia su console, sia su PC.