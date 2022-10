Somerville: le atmosfere aliene dell'avventura sci-fi in nuovi artwork

Negli ultimi giorni, i curatori dei profili social di Jumpship hanno solleticato la curiosità degli appassionati di avventure "alla Limbo" mostrando numerosi bozzetti preparatori di Somerville che ritraggono le ambientazioni della nuova esperienza sci-fi destinata ad approdare su PC, PlayStation, Xbox e Game Pass.

La casa di sviluppo inglese diretta dall'ex CEO di Playdead Dino Patti ci reimmerge così nelle atmosfere livide di questa esperienza post-apocalittica incentrata sulle gesta compiute da una famiglia desiderosa di scampare alla distruzione portata da una razza aliena.

Il titolo, per stessa ammissione dei membri di Jumpship, trarrà forte ispirazione dalla progressione narrativa di capolavori come Another World per trasporli in un contesto ludico più simile a quello offerto da opere più moderne come Inside e il già citato Limbo.

Gli artwork condivisi dalla software house di Guildford immortalano alcuni degli scenari che saremo chiamati a esplorare, ciascuno dei quali proporrà sfide uniche di sopravvivenza tra enigmi ambientali e fughe rocambolesche. Sempre in questi bozzetti si riescono a intravedere le arche spaziali utilizzate dagli alieni e le tracce del Sediment, un materiale vivente che può assumere le forme più disparate.

Speriamo quindi di conoscere al più presto la data di lancio di Somerville su PC, Xbox, PlayStation e Game Pass. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Somerville tra sci-fi, alieni e introspezione.