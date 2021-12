Somerville: atmosfere inquietanti nel nuovo trailer dei Game Awards

Non potendo assolutamente mancare all'appuntamento con i The Game Awards 2021, i ragazzi di Jumpship hanno mostrato un nuovo, inquietante video di Somerville, l'avventura a tinte oscure in arrivo su PC e console.

Annunciato nell'ormai lontano 2017, il progetto di Somerville richiama alla memoria le avventure in stile Limbo e Inside per calarci nei panni di un sopravvissuto a un'invasione aliena su vasta scala. Al timone di questa esperienza intimistica troveremo Dino Patti, già cofondatore di Playdead (gli autori, appunto, di Limbo e Inside).

Il trailer sfornato dalle fucine digitali di Jumpship non fornisce un'indicazione sulla finestra di lancio di questo titolo su PC, PS4 e Xbox One, ma ci permette comunque di apprezzare gli sforzi profusi dagli sviluppatori indipendenti nel concretizzare la loro visione partendo dalle solidissime fondamenta ludiche, narrative e contenutistiche dei lavori pregressi di Patti e compagni.

Date perciò un'occhiata al nuovo video e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo. Se amate le esperienze horror, vi ricordiamo infine che sul palco dei The Game Awards 2021 abbiamo appena assistito al video di annuncio di Alan Wake 2 e al gameplay di Senua's Saga Hellblade 2.