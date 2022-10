Somerville: l'avventura in stile Limbo ha una data di uscita, day one su Xbox Game Pass

Dopo averci regalato una nuova galleria di artwork dell'affascinante avventura aliena, i ragazzi di Jumpship hanno annunciato la data di lancio ufficiale di Somerville, il nuovo indie game che tanto ricorda le oscure e misteriose atmosfere di Limbo.

Quella di Somerville è stata una campagna marketing frammentaria e per nulla costante, considerando che il gioco è stato originariamente annunciato nel 2017. La mancanza di comunicazione da parte del team di sviluppo e di pubblicazione di nuovo materiale riguardante il progetto, non pochi temevano che il titolo sarebbe stato rimandato al 2023.

Non sarà questo il caso, in quanto Somerville sarà ufficialmente disponibile a partire dal 15 novembre di quest'anno. Il titolo approderà su PC (via Steam ed Epic Games Store) e console Xbox, disponibile al day one nel catalogo del Game Pass.

"Sulla scia della catastrofe, devi trovare i mezzi per riunire di nuovo la tua famiglia. Somerville è un'avventura di fantascienza fondata sulle intime ripercussioni di un conflitto su larga scala. Immergiti in un'esperienza narrativa realizzata a mano ambientata in un vivido paesaggio rurale. Fatti strada attraverso il pericoloso terreno davanti a te per svelare i misteri dei visitatori della Terra". Il titolo, che non per nulla ricorda Limbo nella sua ispirazione artistica, è sviluppato da Jumpship, una software house fondata in collaborazione con l'ex Playdead Dino Patti.

