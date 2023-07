Somerville: un indizio sembra preannunciare il porting su PS4 e PS5

Somerville è un'avventura a carattere fantascientifico ambientata sullo sfondo di un conflitto su larga scala. L'esclusiva PC e Xbox potrebbe ora estendersi al catalogo Playstation 4 e Playstation 5, come rivela un ultimo indizio trapelato in rete.

A lasciar pensare a un porting è la comparsa di una lista trofei sul sito Exophase, che in qualche modo proverebbe l'esistenza del titolo su Playstation e una sua imminente trasposizione in data da definirsi.

La lista trofei ricalca esattamente quella degli obiettivi delle controparti Xbox Series X|S, Xbox One e PC, pur distinguendosi per l'immancabile trofeo di platino. Non ci sono ancora conferme, né smentite, ufficiali da parte dello studio di sviluppo, Jumpship.

Ciò nonostante, per quanto non sia possibile comprendere la finestra d'uscita, un arrivo sulle piattaforme di casa Sony sembra essere dietro l'angolo. Somerville è un avventura 2.5 D rilasciata il 15 novembre 2022 e ha avuto un'accoglienza sostanzialmente positiva da pubblico e critica, pur oscillando fra alti e bassi (nella nostra Recensione di Somerville trovate anche il nostro voto).

In molti hanno apprezzato la sua storia, la sua colonna sonora cupa, la sua impronta artistica e il modo in cui l'indie si presenta grazie al suo gameplay semplicistico e alla possibilità di acquisire poteri alieni che consentono di risolvere alcuni enigmi ambientali.