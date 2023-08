Somerville è ufficiale su PS5 e PS4: data d'uscita per l'avventura in stile Limbo

Dopo diversi rumor sul possibile arrivo di Somerville su PS5 e PS4, ora ci siamo per davvero: l'avventura in stile Limbo farà il suo esordio molto presto anche sulle piattaforme di casa Sony, come confermato da un nuovo trailer appena comparso in rete.

Nello specifico Somerville arriverà su console PlayStation già tra poche settimane, precisamente il 31 agosto 2023. Il produttore Thunderful Games lo ha confermato attraverso un post su Twitter, aggiungendo a corredo il filmato di annuncio delle edizioni PS5 e PS4 che offrono un breve ma concreto assaggio sui contenuti del gioco, dando così un'idea ben chiara ai possessore dei sistemi PlayStation su cosa aspettarsi dall'opera sviluppata da Jumpship alla fine di agosto.

Somerville è stato originariamente pubblicato su PC, Xbox Series X/S e Xbox One lo scorso 15 novembre 2022, sbarcando sin dal day one anche su Xbox Game Pass. La nostra recensione di Somerville ha messo in evidenza come l'opera targata Jumpship avesse alcune criticità da tenere in considerazione e che le hanno impedito di spiccare il volo verso risultati qualitativi ancora più lusinghieri. Se tuttavia titoli come Inside e Limbo hanno saputo conquistarvi e ancora non lo avete mai giocato, lo sbarco di Somerville su PlayStation potrebbe essere l'occasione per dargli una chance.