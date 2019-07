Un sondaggio rivela che due terzi dei giocatori hanno subito molestie verbali online

Che l'ambiente del gaming online possa diventare davvero difficile da sopportare è una cosa nota più o meno a tutti. Ma come spesso accade sono i numeri a farci rendere conto della portata e delle dimensioni di quello che è a tutti gli effetti un problema.

Un recente sondaggio condotto negli USA ha preso come campione mille videogiocatori online, e ha rivelato che circa i due terzi degli intervistati ha subito minacce, insulti e in generale violenza verbale durante una partita online.

Numeri impressionanti che però non cessano di stupire: oltre la metà degli intervistati ha detto che gli insulti riguardavano la loro razza, religione, abilità, genere, orientamento sessuale o etnia, e circa un quarto del campione ha dichiarato che le molestie in questione riguardavano insulti razzisti generati dall'ideologia della superiorità dei bianchi.

Il fenomeno purtroppo sembra in espansione. Un sondaggio simile condotto quest'anno aveva rivelato che "solo" il 37% degli americani aveva subito delle gravi molestie online. Il problema dunque, nonostante le dimensioni del campione, sembra essere reale e ben definito, e gli addetti ai lavori devono continuare a cercare soluzioni per arginarlo, anche se ovviamente il passo più grande dev'essere fatto dagli utenti in primis.

Che ne pensate del sondaggio? Anche voi ne sentite di ogni genere durante le vostre scorribande online?