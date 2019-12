Song of Horror: l'horror psicologico uscirà a metà 2020 su PS4 e Xbox One

Gli sviluppatori di Protol Games e i vertici del publisher Raiser Games annunciano le versioni PlayStation 4 e Xbox One di Song of Horror, un'avventura investigativa intrisa di elementi survival horror.

I cinque episodi che compongono l'esperienza a tinte oscure di Song of Horror saranno disponibili su console tra la primavera e l'estate del 2020: su PC, i primi due episodi sono già disponibili, mentre il terzo è destinato ad approdare su Steam il 13 dicembre.

Ciascun capitolo dell'avventura gotica di Song of Horror gravita attorno alla figura di Sebastian P. Husher, uno scrittore scomparso misteriosamente assieme alla propria famiglia. Il nostro compito è perciò quello di interpretare gli investigatori chiamati a risolvere questo caso: ciascun personaggio selezionabile offre al giocatore l'opportunità di approcciarsi alla storia in modo diverso.

Il cammino dell'utente è ostacolato da una spaventosa entità ultraterrena, conosciuta come La Presenza, dotata di un'intelligenza artificiale tanto raffinata da consentirgli di modificare dinamicamente il proprio comportamento per reagire alle azioni e alle decisioni assunte dal giocatore, contribuendo così a rendere ancora più imprevedibile e originale ogni partita. Se amate questo genere di avventure horror, vi consigliamo di tenere d'occhio i progetti di Remothered Broken Porcelain e Pathologic 2: nel frattempo, vi lasciamo alle immagini di Song of Horror e al video di lancio del terzo capitolo ispirato ad Obscure.