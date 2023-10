Song of Horror: la One Shot Challenge è la terrificante sfida gratis di Halloween

Halloween è imminente e in queste settimane abbiamo assistito all’arrivo degli immancabili eventi a tempo nelle varie produzioni a sviluppo continuo, come l’Infestazione di Call of Duty Warzone e MW2. Ad approfittare della ricorrenza è stata anche Protocol Games, che ha dato il via ad una speciale iniziativa per promuovere il suo Song of Horror.

Avete capito bene, stiamo parlando proprio dell’horror del 2019, che torna a far parlare di sé con una stravagante iniziativa. Scopriamo di cosa si tratta.

One Shot Challenge

Quella che è approdata su Steam nel corso degli ultimi giorni, scaricabile da chiunque in forma gratuita, non è altro che una versione ridotta e modificata di Song of Horror, che prende il nome di One Shot Challenge. Il titolo permette di comprendere chiaramente quale sia l’obiettivo di questa peculiare versione del gioco: mettere a dura prova i nervi dei videogiocatori. Dopotutto viviamo in un periodo storico in cui le cosiddette ‘challenge’ sono diffusissime sui social e nel caso in cui una sfida di questo tipo dovesse divenire virale, sarebbe tutta pubblicità gratis per il team di sviluppo. Tralasciando quella che è l’operazione di marketing che si cela dietro la One Shot Challenge, entriamo più nel dettaglio della difficilissima porzione di gioco. Sì tratta del primo capitolo dell’avventura a tinte horror bloccato al più alto livello di sfida e senza possibilità alcuna di abilitare aiuti o altri sistemi che possano in qualche modo agevolare la progressione.

Un giro nella villa degli Husher

Ma in cosa consiste, di preciso, la sfida? In realtà la risposta a questa domanda è molto semplice: bisogna sopravvivere fino alla fine del primo capitolo. In caso di game over, la partita finisce e bisogna riavviare l’applicazione per poter rigiocare, chiaramente partendo da zero. Tutto inizia con la selezione del personaggio, visto che in Song of Horror è possibile sceglierne uno tra i quattro disponibili. Ciascuna delle opzioni vanta statistiche leggermente differenti, un accessorio speciale e una fonte di luce. C’è chi dispone di un walkie-talkie e una torcia e chi invece si aggira per luoghi infestati con una candela e una fiaschetta di whiskey: ognuno ha un preset diverso che va oltre la sola componente estetica. Vestiti i panni dell’eroe di turno, il giocatore viene immediatamente catapultato nel lontano 1989, all’entrata di una misteriosa villa abbandonata, rigorosamente di notte. Con la telecamera fissa che passa ad angolazioni diverse in base ai rigidi spostamenti del protagonista, proprio come nei primissimi Alone in the Dark e Resident Evil, ci addentriamo nell’edificio per analizzare tutti i dettagli e raccogliere vari oggetti, che possono essere sia utilizzati che combinati. La situazione pare tranquilla ma le cose iniziano a farsi complicate verso la fine dell’esplorazione del primo piano. Si scopre infatti che all’interno della villa degli Husher, da esplorare per cercare un certo Daniel Noyer, vi è una sorta di entità maligna che si manifesta sotto forma di melma nera.

QTE da incubo

Se la componente esplorativa non è poi così distante dai classici del genere, il modo in cui si fronteggia l'essere appena citato è davvero peculiare. A differenza dei soliti momenti in cui si fugge da una creatura malvagia, qui bisogna semplicemente evitarla e, per farlo, occorre appoggiarsi alle varie porte per origliare: la presenza di suoni sospetti fa sì che il giocatore sappia di dover evitare quel luogo, almeno per un certo tempo. Entrare anche solo per sbaglio in queste stanze decreta la fine della partita, com’è successo nel nostro primo tentativo: vi era un oggetto con cui interagire proprio accanto alla porta e, per un semplice errore, il personaggio ha dato il via all’interazione con l’elemento per poi essere brutalmente risucchiato dall’entità.

Esiste anche un altro modo attraverso cui la melma nera si manifesta ed è molto meno piacevole e prevedibile. In alcune stanze, solitamente quelle più anguste, questa terrificante sostanza prova ferocemente a entrare e occorre fermarla completando un difficile quick time event: bisogna più e più volte accumulare forza premendo ripetutamente un tasto e poi premerne un secondo per forzare la chiusura della porta. Alcuni di questi QTE vi metteranno a dura prova come le vecchie torture di Ocelot in Metal Gear Solid e potrebbero causare diversi game over. Più si procede con l’esplorazione della villa, più è arduo tenere a bada la mostruosa forza dell’essere. Ed è questa l’unica e sola sfida della One Shot Challenge, visto che le comparse della melma non sono procedurali e in tutti i nostri tentativi ci siamo imbattuti nel pericoloso nemico sempre negli stessi momenti. Per il resto, infatti, avanzare nella missione non è così difficile e gli enigmi, per quanto gradevoli, risultano poco complessi.

La pagina ufficiale Steam del prodotto vanta infatti la presenza di un'IA avanzata ed imbattibile che, ad onor del vero, non abbiamo riscontrato durante la nostra prova. L'impressione è che ad essere insuperabili siano solo ed esclusivamente i mini-giochi, ed il merito non è certo da attribuire ad un'intelligenza artificiale. Come accennato più sopra, la melma non si sposta per la mappa e non segue il giocatore in maniera intelligente, ma tutto si riduce ad interazioni scriptate in luoghi specifici tramite quick time event o game over immediati. Sarebbe stato sicuramente più interessante se queste manifestazioni fossero state procedurali, così da mantenere alta la tensione e rendere la demo più gradevole da rigiocare. Purtroppo, però, per come stanno le cose le run successive non sono altro che furiose corse agli oggetti chiave per poi cercare di sopravvivere allo scontro col mostro spingendo una porta.

Insomma, si tratta di un’iniziativa molto interessante a livello concettuale che avrebbe richiesto un po' di coraggio in più per offrire un’esperienza non basata unicamente sul button mashing.