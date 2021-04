Song of Horror si prepara a terrorizzare i giocatori su PlayStation e Xbox

Raiser Games e Protocol Games hanno annunciato che Song of Horror arriverà su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 28 maggio, questa edizione conterrà tutti gli episodi usciti su PC mentre non sono previsti contenuti extra.

Su Windows il gioco è stato pubblicato in formato episodico, i primi due capitoli sono stati pubblicati nell'ottobre 2019, l'episodio 3 è giunto nel dicembre dello stesso anno mentre gli ultimi due episodi hanno visto la luce rispettivamente a gennaio e maggio 2020.

Song of Horror offre un'esperienza del terrore reale e dinamica: l'antagonista, l'entità sovrannaturale conosciuta come La Presenza, è controllata da un'intelligenza artificiale avanzata che reagisce attivamente alle tue azioni e decisioni. La paura monta in maniera insostenibile mentre questo essere ultraterreno, capace di adattarsi al tuo gameplay, ti dà la caccia in modi inaspettati. Vivi un'esperienza di gioco unica, diversa da ogni altro giocatore, dove la tensione cresce naturalmente senza seguire degli schemi prestabiliti.

Accolto positivamente da pubblico e critica (seppur con qualche riserva per quanto riguarda il comparto tecnico e alcuni aspetti della narrazione), Song of Horror è un survival horror di stampo tradizionale che non punta a rivoluzionare il genere, offrendo però un'esperienza solida in grado di soddisfare gli amanti del genere.