Song of Horror su PS4 e Xbox One: l'inquietante avventura ha una data d'uscita

Prosegue l'appuntamento con la seconda edizione del Future Game Show, che conferma l'arrivo di Song of Horror su PS4 e Xbox One: già disponibile su PC, l'horror psicologico si fa ora strada anche su console.

Sviluppato da Protocol Games ed edito da Raiser Games, vede addirittura 13 personaggi giocabili, ognuno dei quali offrirà un punto di vista differente sulle vicende narrate. Al centro del contesto narrativo troviamo una serie di misteriose sparizioni. Tutto ha inizio con la scomparsa dello scrittore Sebastian P. Husher e della sua famiglia. Il preoccupato editore invia un assistente per cercare di fare luce sulla vicenda, ma anche quest'ultimo svanisce nel nulla. Responsabile di tutto, è un'oscura entità nota come "la Presenza".



Una volta raggiunto da quest'ultima, il personaggio utilizzato morirà in maniera definitiva e sarà necessario passare a un altro protagonista. In apertura, trovate il trailer dedicato alla versione PlayStation 4 e Xbox One del gioco. Song of Horror arriva su console il 29 ottobre.