Song of Iron 2: svelato il sequel dell'avventura vichinga, ecco il primo video

Durante l'ID@Xbox Fall Showcase che ha fatto da sfondo all'annuncio dei nuovi giochi Skybound su Xbox Game Pass, il team di Resting Relic ha fatto felici tutti gli appassionati dell'avventura vichinga Song of Iron presentando ufficialmente il secondo capitolo dell'odissea norrena a scorrimento orizzontale.

Il nuovo atto dell'avventura 'run and gun melee' di Resting Relic vedrà gli appassionati intraprendere una nuova campagna contro l'Imperium, combattendo le orde nemiche per soddisfare la sete di vendetta di Odino.

Il gameplay confezionato dallo sviluppatore indipendente manterrà l'approccio viscerale che ha caratterizzato il capitolo primigenio di Song of Iron, ma ampliandolo per fare spazio ai ben più tecnologici strumenti omicidiari strappati dalle mani morenti dei nemici di turno.

Nel corso dell'avventura sarà possibile esplorare liberamente le ambientazioni di una mappa pina di sorprese e, naturalmente, di pericoli da affrontare: lo scopo principale del titolo sarà quello di aiutare il nostro alter-ego a riunire i quattro clan di guerrieri scampati alla distruzione portata dall'Imperium e riuscire, così facendo, a riunire le forze necessarie a sferrare l'attacco finale agli odiati invasori.

La commercializzazione di Song of Iron 2 è prevista tra la fine di quest'anno e i primi mesi del 2023 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Prima di lasciarvi ai commenti e al video di presentazione, vi invitiamo a ripercorrere le gesta dell'eroe vichingo di questa serie leggendo la nostra recensione di Song of Iron.