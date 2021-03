Song of Iron: l'action 2D a base di vichinghi nel nuovo trailer a 4K/60fps

Nel corso dell'ID@Xbox di questa sera ha fatto la propria comparsa tra i numerosi prodotti indipendenti anche Song of Iron, il quale unisce l'ambientazione vichinga ad alcuni elementi fantasy.

Song of Iron è un action adventure 2.5D, ovvero con grafica tridimensionale e gameplay 2D in cui il giocatore veste i panni di un norreno armato non solo di arco e frecce ma anche di una potente ascia. L'arma del protagonista può infliggere danni elementali e, proprio come il Leviatano di Kratos nell'ultimo God of War, può essere scagliata contro gli avversari per poi essere richiamata. Nel corso dell'avventura si dovranno affrontare altri vichinghi e creature mitologiche come i potenti giganti che si possono vedere nel trailer a risoluzione 4K e a 60 fotogrammi al secondo mostrato nel corso dell'evento Microsoft.

Il gioco è in arrivo esclusivamente su PC, Xbox One e Xbox Series X|S nel corso del 2021 (si parla di metà anno) e su Steam è già stata aperta la pagina ufficiale attraverso la quale i giocatori possono decidere se inserire il titolo nella propria lista dei desideri.

