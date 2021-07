Song of Iron: il video gameplay fissa l'uscita del brutale action vichingo su PC e Xbox

Nel celebrare la conclusione del percorso di sviluppo di Song of Iron intrapreso due anni fa da Joe Winter, il "deus ex machina" di Resting Relic confeziona un video gameplay che fissa la data di lancio ufficiale del brutale action adventure ad ambientazione vichinga su PC e console Xbox.

Il filmato proposto dal designer e artista digitale che, da solo, gestisce la macchina produttiva di Resting Relic, ci immerge nelle atmosfere di questo titolo che attinge a piene mani dalla tradizione e dal folklore dei popoli nordici per delineare un'esperienza a scorrimento laterale caratterizzata da combattimenti estremamente cruenti.

La chiave di volta del gameplay di Song of Iron è rappresentata appunto dalla visceralità delle battaglie da compiere per proseguire nell'avventura, incrociando la propria ascia con la spada e gli artigli dei nemici e delle creature che popolano un mondo oscuro suddiviso in biomi tra foreste, grotte, montagne e rovine di un'antichissima civiltà.

Le battaglie all'arma bianca non saranno però l'unica attività a cui dedicarsi nel corso della storia: il viaggio da compiere insieme al proprio alter-ego vichingo incentiverà l'esplorazione libera della mappa e l'acquisizione, così facendo, delle tecniche, delle armi e delle abilità più avanzate per poter abbattere gli avversari più arcigni.

Senza indugiare oltre, informiamo chi ci segue che Song of Iron sarà ufficialmente disponibile su PC (Steam) e su Microsoft Store per Xbox One e Series X/S dal 31 agosto 2021. Se volete saperne di più su questo intrigante progetto, sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale sull'avventura 2,5D norrena Song of Iron.